Путин назвал важнейшие задачи для поддержания экономики РФ в период коронавируса

Москва, 23 апреля. Важнейшей задачей России в условиях коронавируса является минимизация негативного влияния на экономику и снижение неизбежных социально-экономических потерь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с главами российских банков.

«Эпидемия коронавируса прежде всего угрожает жизни и здоровью людей. Но столь же опасно ее влияние на экономику, на состояние целых отраслей. Минимизировать негативное влияние, снизить неизбежные социально-экономические потери — наша важнейшая задача», — подчеркнул глава государства.

В четверг, 23 апреля, Путин в режиме видеоконференции проводит большое совещание с банкирами. Как ранее рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, публичным будет только приветственное слово Путина, обсуждение и выступления других участников встречи пройдут в закрытом формате. На повестке — меры поддержки экономики в период эпидемии.

COVID-19 уже нанес весомый ущерб многим секторам экономики. Негативные последствия распространившейся инфекции ощутили как предприятия, так и граждане РФ. В настоящее время власти продолжают прорабатывать способы оказания помощи тем, кто оказался в сложной ситуации.