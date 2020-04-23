Вирусолог назвал возможный срок выхода России на плато по коронавирусу

Москва, 23 апреля. Эпидемия коронавируса в России может достигнуть пиковых значений в ближайшие дни. Об этом заявил глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев.

По словам вирусолога, нынешняя динамика распространения коронавируса свидетельствуют о том, что эпидемия в России приближается к своему пику, передает KP.Ru.

«Чтобы иметь полную уверенность, нужно подождать буквально еще пару дней. Окончательную ясность получим к пятнице», — пояснил Лукашев.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 2,6 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 183 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 62 тысяч случаев заражения коронавирусом, 555 человек скончались. Почти пять тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.



В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ был введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.