Марченко назвал пандемию худшим временем для митингов и других массовых акций

Москва, 23 апреля. Пандемия коронавируса – худшее время для митингов, поэтому организаторов массовых акций необходимо жестко наказывать. Такое мнение выразил депутат Госдумы Евгений Марченко.

Парламентарий признался, что крайне негативно относится к новостям о массовых собраниях в разных странах. Марченко напомнил, что митинги и другие акции, где множество людей собирается в одном месте, сейчас опасны.

Кроме того, подобные акции оттягивают на себя силы и средства, добавил депутат. Он напомнил, что проведение митингов в период пандемии незаконно, а значит, если они все же состоятся, потребуются полицейские и другие правоохранители.

«Сейчас не время для того, чтобы нам тратить силы и средства на эти незаконные митинги», — цитирует его «Слово и Дело».

Марченко подчеркнул, что массовые акции нарушают основные рекомендации врачей и вирусологов. К примеру, на них явно не будет соблюдаться социальная дистанция. Таким образом, митинг может стать очагом распространения опасного вируса.

Депутат считает необходимым введение повышенной ответственности за проведение незаконных акций. Марченко призвал россиян не поддаваться на призывы провокаторов и соблюдать режим самоизоляции, так пандемия отступит быстрее.

«Конечно, таких провокаторов надо жестче наказывать», — заключил депутат.

Коронавирусная инфекция, вспышка которой произошла в прошлом году в Китае, за считанные месяцы охватила практически весь мир. Заболели свыше 2,6 миллиона человек, коронавирус унес жизни более 185 тысяч граждан разных государств. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию, а власти стран закрыли границы и приняли ограничительные меры.

В России выявлено свыше 62 случаев заражения коронавирусом. В регионах действует режим самоизоляции, а в Москве, где зафиксировано наибольшее число заболевших, специальные пропуска.

Ранее политолог и публицист Армен Гаспарян призвал назначать максимальные штрафы за митинги в период пандемии.