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Марченко назвал пандемию худшим временем для митингов и других массовых акций

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Марченко назвал пандемию худшим временем для митингов и других массовых акций

Москва, 23 апреля. Пандемия коронавируса – худшее время для митингов, поэтому организаторов массовых акций необходимо жестко наказывать. Такое мнение выразил депутат Госдумы Евгений Марченко.

Парламентарий признался, что крайне негативно относится к новостям о массовых собраниях в разных странах. Марченко напомнил, что митинги и другие акции, где множество людей собирается в одном месте, сейчас опасны.

Кроме того, подобные акции оттягивают на себя силы и средства, добавил депутат. Он напомнил, что проведение митингов в период пандемии незаконно, а значит, если они все же состоятся, потребуются полицейские и другие правоохранители.

«Сейчас не время для того, чтобы нам тратить силы и средства на эти незаконные митинги», — цитирует его «Слово и Дело».

Марченко подчеркнул, что массовые акции нарушают основные рекомендации врачей и вирусологов. К примеру, на них явно не будет соблюдаться социальная дистанция. Таким образом, митинг может стать очагом распространения опасного вируса.

Марченко назвал пандемию худшим временем для митингов и других массовых акций

Депутат считает необходимым введение повышенной ответственности за проведение незаконных акций. Марченко призвал россиян не поддаваться на призывы провокаторов и соблюдать режим самоизоляции, так пандемия отступит быстрее.

«Конечно, таких провокаторов надо жестче наказывать», — заключил депутат.

Коронавирусная инфекция, вспышка которой произошла в прошлом году в Китае, за считанные месяцы охватила практически весь мир. Заболели свыше 2,6 миллиона человек, коронавирус унес жизни более 185 тысяч граждан разных государств. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию, а власти стран закрыли границы и приняли ограничительные меры.

В России выявлено свыше 62 случаев заражения коронавирусом. В регионах действует режим самоизоляции, а в Москве, где зафиксировано наибольшее число заболевших, специальные пропуска.

Ранее политолог и публицист Армен Гаспарян призвал назначать максимальные штрафы за митинги в период пандемии.

Марченко назвал пандемию худшим временем для митингов и других массовых акций

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Источник: Слово и Дело
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