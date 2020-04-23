Горбачев спустя 35 лет после перестройки назвал виновных в развале СССР

Москва, 23 апреля. Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР.

По его мнению, ответственность за это несут члены Государственного комитета чрезвычайного положения и те, кто воспользовался событиями путча в августе 1991 года для развала государства.

«Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

При этом политик отметил, что это не перечеркивает значение перестройки, ведь всего за несколько лет она позволила изменить состояние общества: «Люди пришли в движение», перестали бояться». Горбачев добавил, что у него и его команды не было какого-то «расписания» преобразований, но они знали, в каком направлении следует двигаться. Вместе с тем, он не стал отрицать, что реформы шли трудно, и было допущено много ошибок. Осенью прошлого года первый президент СССР заявлял, что ни в коем случае не жалеет о перестройке, потому что в то время стало невозможно жить как прежде.

Напомним, 23 апреля 1985 года Горбачев, выступая на пленуме ЦК КПСС в Москве заявил о необходимости реформирования системы, дав старт преобразованиям под лозунгом ускорения социально-экономического развития СССР. Так началась перестройка.