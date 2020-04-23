Выступающая на «Эхе» Соболь неожиданно «забыла», как прикрывалась ребенком от полиции

Москва, 23 апреля. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом в России) Любовь Соболь неожиданно «забыла», как использовала свою несовершеннолетнюю дочь для того, чтобы уклониться от наказания за незаконные митинги.

Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сторонница Алексея Навального уверенно заявила, что никогда не пыталась воспользоваться своим ребенком во время митингов.

«Конечно, нет. Я думаю о самой акции, когда на нее иду, о требованиях, которые мы выдвигаем. Я никогда не пользовалась этим правом. Я ходила на протестные акции до того, как родила ребенка», — отметила она.

Это противоречит прошлогоднему твиту, когда Соболь, оказавшись под угрозой административного ареста, напомнила полиции, что является матерью несовершеннолетнего ребенка.

«По словам полиции, мне хотят дать 15 суток ареста! Это запрещено законом, так как у меня ребенок до 14 лет, только штраф», — написала юрист ФБК летом прошлого года.

В итоге Соболь действительно присудили лишь штраф на 30 тыс. рублей, после чего отпустили. Оказавшись на свободе, она снова отправилась на несанкционированный митинг, где была задержана повторно. Как сообщает Nation News, это показывает, что Соболь прекрасно отдавала себе отчет, что ее материнский статус дает неприкосновенность, и вовсю этим пользовалась.