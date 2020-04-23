Семья Заворотнюк прокомментировала сообщения о лечении актрисы новым препаратом

Москва, 23 апреля. Родные звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о том, что ее якобы лечат препаратом Кейтруда.

«Мы хотим заявить, что не знакомы с этим препаратом и не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем», — говорится в заявлении на официальной странице в поддержку актрисы в Instagram.

Близкие Заворотнюк также призвали всех пользователей быть осторожными и проверять любую информацию, которая касается тех или иных препаратов, отмечает «Царьград». Они также поблагодарили поклонников Анастасии за поддержку и заверили, что это действительно «очень прибавляет сил».

В этом же посте была опубликована и справка, в которой якобы указан диагноз Заворотнюк. Родные актрисы никак не прокомментировали эту информацию, но фото справки в телеграмме было перечеркнуто красным крестом.

Напомним, официально семья актрисы не подтверждала, что Анастасия больна глиобластомой. Такую информацию распространили СМИ. Ажиотаж вокруг болезни Заворотнюк и множество домыслов многие связывают именно с упорным молчанием ее родственников. Не исключено, что если бы они сделали официальное заявление об этом, в Сети не было такого количества сплетен и домыслов.

Сама Заворотнюк вышла на связь впервые за очень долгое время 3 апреля — в свой день рождения. Она лично поблагодарила супругу певца Стаса Михайлова за поздравления. Накануне «Ридус» сообщил, что муж актрисы Петр Чернышев забрал Анастасию из больницы, и сейчас она находится в подмосковном Крекшино вместе со своей семьей.