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Малькевич: Максим Шугалей смог передать вторую весточку из заточения

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Малькевич: Максим Шугалей смог передать вторую весточку из заточения

Триполи, 23 апреля. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, эксперт Центра ПРИСП Александр Малькевич обнаружил новое послание Максима Шугалея в арабском сегменте соцсетей.

«Сегодня я испытал настоящий, но приятный шок, когда увидел весточку от Максима, да еще с такими важными для всех нас словами», — поделился Малькевич.

Письмо Шугалея вновь оказалось в Сети, отрывок бумаги из арабской книги с написанной карандашом короткой запиской вновь опубликовал неизвестный Twitter-аккаунт.

Федеральное агентство новостей приводит дословное содержание весточки незаконно заточенного в неофициальной тюрьме «Митига» российского ученого:

«Родные мои! Узнал, что до вас дошло мое послание. Мне передали ваши слова поддержки. Для меня это важно, знать, что у вас все в порядке, что вы не теряете надежды. Потому что я ее не теряю. Друзья, спасибо вам, что помните и боритесь. Не бойтесь говорить правду о происходящем здесь. Знаю, что вы делаете и что меня поддерживаете. Правда — самое сильное оружие. И порой единственное».

Малькевич: Максим Шугалей смог передать вторую весточку из заточения

Ранее Александр Малькевич подтвердил подлинность первого письма Шугалея, адресованного его супруге Наталье. Эксперт рассказал, что после первой весточки ученого поднял «на уши» всех знакомых на Ближнем Востоке и в Северной Африке. И заверил, что Фонд прикладывает максимальные усилия, чтобы получить информацию о судьбе Максима. Сегодня эксперт написал, что проделанная работа не прошла даром и пообещал продолжить сражаться за жизнь российских социологов.

«Значит, все не зря — и мы будем сражаться за Максима и дальше. Так же, как и за любого другого гражданина России, попавшего в беду вдали от Родины», — заключил он.

Малькевич: Максим Шугалей смог передать вторую весточку из заточения

Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан практически год находятся в заточении террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Они прибыли в Ливию по официальному приглашению с комплектом необходимых для осуществления исследовательской деятельности документов. Однако боевики входящего в состав «МВД» ПНС формирования RADA напали на россиян и поместили в частную тюрьму «Митига», которая находится на территории одноименного аэропорта, переоборудованного в военную базу сил премьер-министра Файеза Сарраджа. «Министерство внутренних дел» ПНС возглавляет убийца и террорист Фатхи Башага.

Малькевич: Максим Шугалей смог передать вторую весточку из заточения

Тюрьмой, в которой 11 месяцев без предъявления официального обвинения незаконно удерживают двух граждан Российской Федерации, руководит главарь бандформирования RADA Абд аль-Рауф Карра. Последний лично принимает участие в средневековых пытках, которые являются стандартной практикой для силовых структур ПНС, в рядах которых состоят рэкетиры, бандиты, убийцы, джихадисты и выходцы из ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (террористические организации, запрещены в РФ). Недавно Федеральное агентство новостей сообщало, что приказ пленить российских социологов был отдан Башаге американскими спецслужбами, которые заранее спланировали захват российских граждан в Ливии.

Узники знаний, так называют Максима и Самера соотечественники, которые ежедневно выходили к посольству Ливии в РФ, принимали участие в одиночных пикетах и других мероприятиях, направленных на скорейшее возвращение ученых домой, на родину. Отвага, смелость и героическая стойкость социологов послужила основой для полнометражного художественного фильма, который назвали фамилией Максима — «Шугалей». Картина снята по реальным событиям и вскоре выйдет в прокат.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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