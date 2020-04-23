Турецкий журналист рассказал, сколько Анкара тратит на вмешательство в дела Ливии

Анкара, 23 апреля. Турция погружается в серьезный экономический кризис на фоне пандемии коронавируса и внушительных затрат на военное вмешательство в дела Ливии. Турецкий журналист Корай Дюзгерен доказал, что официальные цифры о состоянии экономики, предоставляемые Анкарой, далеки от реальных.

До того, как Турция открыто вмешалась во внутриливийский кризис, в стране насчитывалось 4 млн безработных. По прогнозам специалистов, из-за коронавируса их количество в ближайшее время увеличится до 7 млн человек. При самых оптимистичных сценариях, число людей, не имеющих работы, возрастет до 6,3 млн человек.

Особое внимание журналист уделил военным затратам Анкары, которые не привели ни к какому практическому результату. Речь идет о турецко-американской программе по истребителям F-35: Вашингтон получил от Анкары 1,1 млрд долларов, но самолеты так и не предоставил. Помимо этого, заморожена программа по закупкам российских ЗРК С-400, активация которых перенесена на неопределенный срок. Из бюджета Турции на нее было выделено около 3 млрд долларов.

Огромные деньги Анкары уходят на спонсирование террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Средства идут на оружие, боеприпасы и военную технику. Журналист выделил данные по беспилотникам: по последним данным, Ливийская национальная армия уничтожила 29 БПЛА боевиков. Каждый из них стоит 4-5 млн долларов, а значит Турция только на беспилотниках потеряла 120-130 млн долларов. Следует отметить, что тысячи сирийских наемников, сражающихся на стороне ПНС, получают зарплаты от Анкары.