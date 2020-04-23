Жених и невеста вместе работают на скорой во время пандемии. ФАН-ТВ

Екатеринбуржцы Сергей Горин и Ксения Реутова вместе работают фельдшерами скорой помощи. Молодые люди познакомились на работе три года назад и осенью планируют пожениться. Девушка рассказывает, что Сергей сразу же привлек ее внимание своей заботой.

«Интересовался каждый день, как дела. Я обратила внимание, что он внимательный к мелочам: как настроение, как спалось, позавтракала ли. Вот этим он меня тоже зацепил», — признается девушка.

С работой в тяжелых условиях пандемии у пары почти не совпадают выходные, однако даже в таких условиях молодые люди находят возможность увидеться. Сергей берет дополнительные смены, чтобы быть рядом с любимой. Единственное, что беспокоит фельдшеров — здоровье друг друга.

«Если бы мы работали на другой работе, может мысли были бы: «Здоровье дороже, деньги — деньгами». Но мы просто работаем в таких условиях и на такой работе, что мы не можем отказаться от этого», — объясняет Ксения Реутова.

Сергей и Ксения очень переживают друг за друга и внимательно следят, чтобы на выездах одежда и защитные костюмы были целы.