Инфекционист дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в Москве

Москва, 23 апреля. Пик заболеваемости коронавирусом нового типа в Москве придется, скорее всего, на майские праздники. Такой прогноз дал главврач медицинского центра «Лидер медицины», педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Если по России, то это вообще может быть к концу мая», — добавил он.

Тимаков объяснил, что в Москве эпидемический процесс начался раньше, чем в других регионах, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее. Врач считает, что пандемия закончится к концу лета, передает «Царьград». А стабилизируется ситуация, по его мнению, к концу мая.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, подчеркнул, что пока конкретной даты отмены режима самоизоляции нет. Он обратил внимание, что ситуация с распространением коронавируса в России остается достаточно сложной, пишет НСН.

По последним данным, в Москве зафиксировано более 33 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 2,4 тысячи пациентов удалось вылечить, 288 скончались. В России в целом выявлено свыше 62 случаев заражения COVID-19.

Работа по созданию иммунной сыворотки ведется не только в России, но и в других странах. По оценке экспертов, вакцинация населения начнется примерно через 10-11 месяцев, с учетом всех клинических испытаний.