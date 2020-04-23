Глава ДНР отреагировал на план Зеленского о прекращении войны в Донбассе

Киев стремится навязать свой план по урегулированию конфликта в Донбассе, но он выгоден исключительно Украине. Об этом корреспондентам Федерального агентства новостей заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Закончить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ему удастся закончить гражданскую войну в Донбассе до конца своего президентского срока, который истекает в 2024 году.

«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год еще не прошел», — заявил Зеленский в фильме «Год президента Зеленского».

Украинский президент отметил, что сейчас видеоконференции контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе проходят каждую неделю, и Киев нацелен на результат.

«Мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой «минской» встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и шаг вперед мы сделали», — добавил Зеленский.

Киев навязывает свой план

Как отметил Денис Пушилин, из очередного заявления Владимира Зеленского вытекает несколько выводов. Во-первых, президент Украины не собирается в ближайшее время прекращать конфликт.

«Ему года не хватило, чтобы дать приказ ВСУ о прекращении огня. Без тени смущения он отпускает себе на это еще четыре», — заметил глава ДНР.

Во-вторых, добавил Денис Пушилин, Зеленский прямо указывает о намерениях «менять тактику» в случае, «если минский процесс не будет работать».

«Из этого становится очевидной причина, по которой украинская сторона делает все, чтобы Минские соглашения зашли в тупик. Киев стремится навязать свой план, выгодный исключительно Украине», — добавил Денис Пушилин.

В-третьих, обратил внимание глава ДНР, одно из двух: или Зеленского дезинформируют украинские представители контактной группы, или Зеленский, зная истинное положение вещей, дезинформирует общественность, заявляя, что после каждой встречи они сделали «шаг вперед».

«Речь идет о протоколе решений, достигнутых на каждой встрече контактной группы. Наша сторона в течение всего переговорного процесса настаивает на таких итоговых документах, но Украина всегда уклонялась от подобной идеи. Наконец, в марте этого года протокол одного из заседаний удалось согласовать и подписать. С тех пор после каждого раунда переговоров наша сторона готовит, подписывает и направляет документ украинским представителям, которые, увы, ни разу не подтвердили своих позиций и отказов от решений вопросов своей подписью», — рассказал Денис Пушилин.

По мнению главы ДНР, такое циничное и безответственное поведение украинской власти Донецк давно уже не удивляет.

«Но рукописи не горят, факты остаются фактами. Некоторые протоколы мы опубликовали, чтобы абсурдность таких заявлений, как делает Зеленский, стала очевидна», — заключил Денис Пушилин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.