Террористы ПНС Ливии запустили фейк о применении Хафтаром «химоружия» под Триполи

Террористы ПНС Ливии используют методы сирийских боевиков, чтобы обвинить Ливийскую национальную армию (ЛНА) в использовании запрещенных видов вооружения. С информационной поддержкой Турции, давно утратившие легитимность власти в Триполи добиваются, чтобы Запад вмешался в войну.

«Газовая атака» под Триполи

Фатхи Башага, «министр внутренних дел» правительства в Триполи, обвинил ЛНА и ее командующего Халифу Хафтара в применении химического оружия.

«В Салах ад-Дине (южный район Триполи. — Прим. ФАН) наши бойцы подверглись воздействию нервно-паралитического газа, примененного силами Хафтара — они были парализованы, а затем застрелены снайперами», — приводит слова Башаги агентство Libya Akhbar.

В применении «химоружия» главарь ливийских террористов бездоказательно обвинил и россиян из ЧВК «Вагнера», которая по версии турецких СМИ якобы действует в Ливии на стороне Хафтара.

Безосновательный вброс

Вброс Фатхи Башаги был немедленно подхвачен ведущими турецкими СМИ — не приводя никаких подробностей, сообщение о «газовой атаке» под Триполи перепечатало турецкое агентство Anadolu. Примечательно, что 49% акций данного СМИ принадлежит турецкому государству. Оттуда обвинения в адрес ЛНА и ЧВК «Вагнера» разошлись по турецким сайтам, после на Западе, а затем через Украину проникли и в российские оппозиционные СМИ.

Никого из них не смутило то, что обвинения Башаги не были подкреплены никакими свидетельствами — не были названы ни время атаки, ни число пострадавших или погибших, ни тип газа, который якобы парализовал боевиков ПНС, ни факты, которые бы связывали «химатаку» с ЧВК «Вагнера».

Стоит отметить — на побережье, где находится Триполи, дуют сильные прибрежные ветры в южном направлении. Химатака с юга, где находятся позиции ЛНА, невозможна, поскольку отравляющие вещества унесло бы в сторону атакующих.

Странно выглядит и описание нападения — словно боевики ПНС были парализованы «нервно-паралитическим газом», чтобы их потом застрелили снайперы. Но боевые нервно-паралитические газы не парализуют человека — они его убивают, а не «замораживают» в виде ростовой мишени для снайпера, и стрелять в него уже незачем. Весьма вероятно, что «министр» ПНС просто не знал об этом, и буквально воспринял название «нервно-паралитический», то есть «парализующий нервы».

Сирийский опыт

Вброс о «химической атаке» под Триполи очень похож на аналогичные случаи в Сирии, связанные с псевдогуманитарной организацией «Белые каски», созданной бывшим офицером британской разведки и инструктором западных частных военных компаний Джеймсом Ле Мезюрье (который недавно при загадочных обстоятельствах выпал из окна в Турции).

Из характерных примеров фейков о применении химоружия можно привести случай в горах Латакии летом 2019 года: во время артиллерийского обстрела со стороны правительственных войск один из боевиков протурецкой «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) надышался пылью, у него возник приступ астмы. Остальные боевики перепугались, заподозрив «применение химоружия». В считанные часы полностью безосновательные сообщения о «новой химической атаке Дамаска» разошлись по западным СМИ, а вскоре оказались даже в повестке ООН.

Впрочем, у «Белых касок» фейки выходили гораздо лучше, чем у террористов ПНС, — они привлекали значительную массовку и профессиональное оборудование к созданию вбросов. Так, для съемок «последствий химических атак» в Хан-Шейхуне и Восточной Гуте были собраны десятки детей и взрослых в качестве актеров. Фильмы «Белых касок» подняли большой шум. США и союзники даже нанесли ракетный удар по случайным объектам в Сирии, чтобы «наказать Дамаск».

Лишь потом сотрудник BBC News в Сирии Риам Далати рассказал, что съемки «последствий» были постановкой с самого начала, а реальных последствий применения химоружия никто не видел. Как оказалось, практически все «свидетели», которые заявляли о «химатаке Асада» связаны с протурецкими боевиками. Расследование химатак, запущенное Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришлось фальсифицировать — однако информация о фейках просочилась из-за слива, организованного недовольными этим сотрудниками.

Фейк «на коленке»

Сирийский опыт без нужных навыков и необходимого оборудования теперь пытаются применить и в Ливии. Авторы вброса о «химоружии Хафтара», вероятно, имели лишь самое общее представление о подготовке сирийских фейков. Сделали, что смогли — «на коленке», не позаботившись о правдоподобности и даже не вспомнив, куда дует ветер в районе «химатаки». Все, что было у ПНС — турецкая информационная поддержка для разгона фейка и россказни боевиков, переброшенных Турцией из сирийского Идлиба.

Старая шарманка Запада

«Заказчиком этого вброса являются хозяева ПНС — собственно, те же, кто является хозяевами «Белых касок» и различных террористических группировок в Сирии — что «Свободной сирийской армии», что «Демократических сил Сирии». Это [медиакампания] идет из одного центра, информационно-пропагандистская машина не меняет своих методов и все время действует по одним лекалам, — считает доцент РЭУ им. Плеханов, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. — Мозгов у них нет, чтобы что-то новое создавать — вещи, примененные в одном месте, они пытаются применить в другом».

В разговоре с Федеральным агентством новостей Перенджиев объяснил, почему фейк о «химоружии под Триполи» нельзя принимать на веру.

«Снова завели старую шарманку про «химоружие» — но теперь здесь есть откровенные нелепости, ведь в Сирии химоружие было и не все его удалось уничтожить Асаду, часть осталась у боевиков. Но в Ливии-то никакого химического оружия не производилось. И откуда ему взяться? Если оно и появится, то только откуда-то привезенное», — отметил собеседник ФАН.

Химоружие могло попасть в Ливию из Сирии — вместе с 17 тысячами сирийских наемников, доставленных Турцией «ливийским экспрессом». Напрямую РФ в ливийский контекст вовлечь невозможно — России в Ливии нет — приходится использовать слухи о ЧВК «Вагнера». Тем более что доставленные в Ливию боевики злы на Россию и боятся русского оружия — среди них немало и террористов запрещенного в России ИГИЛ1, которые на своей шкуре испытали удары ВКС РФ.

«Западная пропаганда пытается поместить русских, Россию в контекст «химического оружия». При этом если в Сирии русские хотя бы есть — русские военные, — то в Ливии слухи о ЧВК «Вагнера» используются лишь для того, чтобы в очередной раз развернуть пропагандистскую кампанию», — подвел итог Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.