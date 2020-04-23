Жена Петросяна шокировала пользователей Сети прогулкой с пакетом на голове

Москва, 23 апреля. Супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова шокировала пользователей Сети, отправившись подышать свежим воздухом с пакетом на голове.

Новая возлюбленная артиста опубликовала в Instagram новый пост, в котором призналась, что впервые позволила себе выйти на улицу спустя месяц режима самоизоляции.

«Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого «события» вышла во двор подышать», — написала она.

Кроме того, добросовестно соблюдающая требования московских властей Брухунова продемонстрировала, в каком виде прогуливалась по двору. Она выбрала удобные вещи: обувь на плоской подошве и свободное весеннее пальто насыщенного желтого цвета. Вдобавок она надела целлофановый пакет, который, судя по применению, выполнял роль индивидуального средства защиты, заменяя медицинскую маску.

Пользователи социальной сети поразились изобретательности Брухуновой и оценили ее чувство юмора. Некоторые в шутку порекомендовали находчивой горожанке запатентовать свой метод защиты. Однако были и те, кто негативно отнесся к идее.

«Молодая жена Петросяна нацепила пакет на голову», — написали в Telegram-канале «НеМалахов».

«Петросян научил»; «Татьяна, как дышится??»; «Татьяна, извините, у вас с головой все в порядке? Зачем вы пакет натянули, можно задохнуться»; «Пакет-то хоть чистый, или из помойного ведра?»; «Ой, у меня мурашки побежали, когда увидела пакет на голове», — высказались подписчики.

Несмотря на наличие негативных отзывов, фотографию Брухунова удалять не стала. Кроме того, на многие комментарии ответила.