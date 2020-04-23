Массовые пожары начались в Кемеровской области из-за аномальной жары

Кемерово, 23 апреля. Пожарные ликвидируют возгорание в Кемерово, где горят четыре жилых дома, сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

На месте пожара в районе Кедровка в Кемерово работают восемь единиц техники, к тушению привлечены 25 человек. Пожарами в Кемеровской области охвачены жилые дома и административные здания в четырех муниципальных образованиях, пишет «ФедералПресс».

Огонь уничтожил 22 строения в селе Постниково, спасателям удалось локализовать возгорание. В селе Краснинское горят три дома, площадь возгорания составила 370 квадратных метров, пишет «Газета Кемерова».

В селе Пашково горят шесть жилых домов, пострадавших нет. Во время воздушного патрулирования выявили пять лесных пожаров, которые разгорелись недалеко от населенных пунктов. Ситуацию контролирует губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Спасатели объясняют массовые пожары аномальной жарой. Температура воздуха составила 30 градусов, ветер усилился до 17 метров в секунду. ГУ МЧС Кемеровской области предупреждает жителей о высокой пожароопасности в регионе.