Победивший коронавирус житель Индии рассказал о пользе йоги

Нью-Дели, 23 апреля. Первый излечившийся от коронавируса житель Индии бизнесмен Рохит Дутта рассказал, как йога помогла ему побороть болезнь.

Дутта прибыл в Индию из Европы 24 февраля и слег с высокой температурой. В больнице он прошел тест на коронавирус, который показал положительный результат.

После подтверждения заболевания мужчину немедленно поместили под карантин. Он отметил, что в больнице его обеспечили всем необходимым для пребывания, а каждый медик четко знал, что нужно делать.

По словам бизнесмена, значимую роль в его борьбе с коронавирусом сыграли не только лекарства, но и пранаяма – набор особых дыхательных практик индийской школы йоги.

«Безусловно, я рекомендую пранаяму всем заболевшим COVID-19. Она крайне полезна для выздоровления, а также помогает снизить уровень тревоги у пациентов», — рассказал он.

Переболевший коронавирусом отметил, что при подтверждении заболевания необходимо сохранять оптимизм и стойкость и доверять действиям врачей и правительства.

«Оставайтесь оптимистичными, доверяйте действиям правительства и врачей. Вне зависимости от рода болезни, нужно сохранять стойкость», — добавил он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек.

Ранее ВОЗ назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса. В организации сообщили, что ученые разработали 67 прототипов вакцин от коронавируса, три из них уже проходят клинические испытания. В ВОЗ добавили, что в лучшем случае потребуется не менее 12 и до 18 месяцев, чтобы вакцина прошла все фазы клинических исследований и клинические пробы.