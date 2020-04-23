Россияне в режиме самоизоляции стали в два раза реже платить за услуги ЖКХ 

Москва, 23 апреля. Собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, об этом рассказал глава Минстроя России Владимир Якушев. По его словам, собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги с населения упала на 30%.

«Что касается предприятий и бюджетных учреждений, там падение даже больше — до 45–50%», — подчеркнул Якушев.

Как передает телеканал РБК, он объяснил, что регионы разработали свои антикризисные планы и начали урезать инвестиционные программы. В комплекс мер, в том числе входит финансирование бюджетных учреждений.

«Мы рассчитываем на то, что тот недосбор, который произошел, связан все-таки с режимом самоизоляции», — сказал министр.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в Кабмин с предложением оставить на прошлогоднем уровне индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии текущего года. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя вице-премьера Марата Хуснуллина.

Депутат напомнил, что предельный размер повышения тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с действующим законодательством государство определяет ежегодно. Индексация тарифов во втором полугодии в среднем составит 4%. За аналогичный период прошлого года средний размер индексации равнялся 2,4%.

Парламентарий отметил, что плата за услуги ЖКХ в некоторых регионах страны вырастет в два и более раза.

В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на видеозаседании президиума Координационного совета по противодействию распространения коронавируса, что россиянам временно не будут отключать коммунальные услуги за долги. Кроме того, правительство запретит начисление пени за просрочку по оплате ЖКУ. Глава правительства подчеркнул, что временный мораторий будет действовать в отношении всех жителей РФ, независимо от их доходов.

Автор: Матвей Прозоров