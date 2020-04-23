Названа стоимость нового iPhone SE в России

Москва, 23 апреля. Американская корпорация Apple объявила о начале оформления предзаказов на новую модель iPhone в России. Новинка появится в российских магазинах уже в пятницу.

Цена iPhone SE по предварительному заказу составила 39990 рубля за 64-гигабайтную версию. Гаджеты с объемом памяти 128 и 256 гигабайт будут, естественно, стоить дороже — 44990 рублей и 53990 рублей соответственно. Доставка устройств будет осуществляться с 24 по 27 апреля.

Анонс iPhone SE состоялся 15 апреля. Устройство получило компактный корпус с закругленными гранями, экран диагональю 4,7 дюйма, одномодульную камеру с поддержкой портретного режима, а также топовый процессор А13 Bionic. Гаджет поддерживает eSIM.

Отметим, что в новой модели отсутствует технология Face ID. За узнавание пользователя отвечает Touch ID, встроенный в круглую домашнюю кнопку.

Осенью этого года ожидается презентация iPhone 12. Отмечается, что новое устройство получит ряд изменений, которые в том числе были заимствованы у iPad Pro и iPhone SE. По информации агентства Bloomberg, Apple представит сразу четыре новых устройства — iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini. Кроме того, на презентации поклонников ждет показ новой версии колонки HomePod.