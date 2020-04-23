Палата представителей инициирует создание Президентского совета в Ливии

Тобрук, 22 апреля. Под руководством председателя Палаты представителей Ливии Агилы Салеха Иссы состоялось совещание с главами постоянных комитетов палаты, где было принято коллегиальное решение о создании Президентского совета.

В настоящее время Палата представителей реализует положения соглашения, принятого на берлинской конференции 19 января. Напомним, в рамках московских усилий по преодолению ливийского кризиса президентом России Владимиром Путиным были проведены двусторонние переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 12 января в полночь в Ливии вступил в действие режим прекращения огня, а 13 января в Москве состоялись знаковые переговоры при участии фельдмаршала Халифы Хафтара и главы ПНС Файеза Сарраджа. Благодаря достигнутым Москвой результатам, в Германии удалось провести расширенную встречу по Ливии при участии ООН, ЕС, ЛАГ, АС.

Всецело поддерживая берлинские соглашения, Палата представителей приступает к выполнению одного из ключевых пунктов по созданию Президентского совета Ливии, что должно стать основой для полноценного государственного строительства, налаживания мирной жизни, преодоления кризисных и конфликтных обстоятельств, сближению регионов. К реализации приглашаются представители ООН и международного сообщества, что в этой связи является знаком транспарентности процесса, свидетельствует о его соответствии международным правовым нормам.

В состав совета войдут президент и два заместителя. Условие — каждый из них будет являться представителем того или иного ливийского региона, а регион, в свою очередь, одобрит своего представителя. Таким образом, планируется формирование «Правительства национального единства», глава которого не сможет избираться из членов Президентского совета.

Формирование единого органа управления — давняя задача для ливийского общества, нуждающегося в консолидированном принятии решений, налаживании политических, экономических и социальных процессов.

Агила Салех был уполномочен сформировать экономический консультативный комитет экспертов, чтобы проследить за развитием экономики в предстоящий нелегкий из-за пандемии период.

Инициатива Палаты представителей является значимым действием в рамках принимаемых мер по установлению мира на территории Ливии, созданию инклюзивного органа управления.

Сейчас саботированием берлинских соглашений занимается ряд государственных структур, аффилированных с ПНС Ливии. Так, требования исполняющего обязанности миссии ООН в Ливии Стефани Уильямс по проведению аудита Ливийского инвестиционного управления не нашли поддержки. Не стоит упоминать, что расследование действий Турции в Ливии также не нашло сторонников среди ПНС.

Вместе с тем Палата представителей заявляет о своей готовности к нахождению консолидированной позиции по формированию Президентского совета при участии всех акторов политического процесса.