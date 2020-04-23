Кабмин РФ выделит 9,5 миллиарда рублей на помощь по ипотеке многодетным семьям

Москва, 23 апреля. Правительство России выделит более 9,5 миллиарда рублей на помощь многодетным семьям в погашении ипотечных кредитов. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, выплаты коснутся семей, в которых после 1 января прошлого года родился третий или последующий ребенок.

«Государство поможет полностью или частично погасить ипотечный кредит», — сказал он на заседании правительства.

Мишустин уточнил, что максимальная сумма погашения составит 450 тысяч рублей. По расчету Министерства финансов России, такая мера поможет не менее чем 21 тысяче семей.

«И напомню, что с учетом расширенного материнского капитала, о чем президент объявил в послании Федеральному собранию этого года, общая сумма жилищной поддержки многодетных семей может превысить один миллион рублей», — добавил глава кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых. Граждане по ней смогут до 1 ноября 2020 года получить кредиты на покупку жилья на первичном рынке. Льготная ипотека распространится на жилье стоимостью до трех миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов рублей в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленобласти.