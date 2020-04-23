Кедми объяснил, почему США нечего противопоставить тандему «Циркона» и «Ясеня»

Москва, 23 апреля. Известный израильский дипломат, бывший руководитель службы «Натив» Яков Кедми заявил, что американской ПВО нечего противопоставить российским ракетам.

Речь в первую очередь идет о гиперзвуковой ракете «Циркон», которая способна развивать скорость до 9 Махов. Сама по себе она уже представляет практически неотвратимую угрозу, а когда ее установят на современную маневренную подлодку «Ясень», ракета и вовсе станет неуязвимой для средств обороны противника.

«Когда к этой подлодке добавили «Циркон», это действительно перевес, потому что ракета «Циркон» тоже является наиболее передовой и наиболее совершенной ракетой, которая есть. Это первая и единственная на вооружении в России гиперзвуковая ракета», — отметил Кедми, выступая в эфире интернет-канала ITON.

По словам эксперта, США абсолютно беззащитны перед тандемом «Ясеня» и «Циркона». Подводная лодка, чьей главной особенностью является скрытность, может незаметно выйти на огневую позицию и с легкостью поразить вражеский корабль ракетами.

Напомним, что о ракете «Циркон» ранее рассказал президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Он отметил, что ракета способна преодолевать звуковой барьер и может маневрировать. Учитывая эти факторы, перехватить ее невозможно теми средствами, которые на сегодняшний день есть у США.

Что касается подлодок «Ясень», то они тоже представляют серьезную угрозу для Штатов. Американское издание National Interest на днях заявило, что субмарина практически невидима для ВМС США. Однажды подлодка «Северодвинск» вошла в Атлантику и исчезла с американских радаров на несколько недель.