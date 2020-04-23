Роспотребнадзор сообщил о росте числа больных коронавирусом в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 23 апреля. Число новых зараженных коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 71 человека, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным на 23 апреля, общее число пациентов с коронавирусом в регионе составило 469 человек. Как пояснили в ведомстве, больше всего зараженных в Ростове-на-Дону (21), Батайске (10), Новошахтинске (6) и других населенных пунктах.

Медики оценивают как тяжелое состояние трех пациентов, еще 93 человека остаются в стационарах, на обсервации — 25 человек. Более 3 400 человек находятся под наблюдением врачей в домашних условиях.

За последние сутки в Ростовской области провели более 1 700 тестов на коронавирус. Власти региона отмечают, что нехватки тестов не наблюдается.

Как сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Челябинской области растет число зараженных. Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в городской больнице №1 в городе Златоуст.

Губернатор региона Алексей Текслер поручил направить в медучреждение врачей из других населенных пунктов.