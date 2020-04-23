Глава КПРФ Татарстана заразился коронавирусом на праздновании дня рождения Ленина

Казань, 23 апреля. Глава татарстанского отделения КПРФ и лидер фракции коммунистов в Госсовете республики Хафиз Миргалимов мог заразиться COVID-19. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Накануне казанские коммунисты, как и члены федеральной КПРФ праздновали день рождения Владимира Ленина. В Казани возложением цветов и памятным шествием руководил именно Миргалимов. При этом маску он принципиально не надевал. Сегодня у политика диагностировали коронавирус.

«Наш брат Хафиз оказался в числе этих»,— сказал Минниханов на сессии Госсовета республики.

После этого он поинтересовался у заместителя Миргалимова Артема Прокофьева: «Как же вы не уберегли своего лидера?». А после предупредил, что угрозе заражения подвержен каждый. По данным местных СМИ, Миргалимов сейчас находится в больнице.

Отметим, что в КПРФ ранее активно критиковали принятые властями меры по режиму самоизоляции. Сами коммунисты его активно нарушают, считая, что COVID-19 совсем не опасен. При этом они не отдают себе отчета, что ставят под угрозу своих пожилых сторонников, которые могут следовать их примеру.

Кроме критических заявлений КПРФ никак не пытается помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Москве членами Компартии был выдвинут ряд требований мэру Сергею Собянину. В случае их невыполнения они угрожают устраивать несанкционированные митинги, опять же ставя под угрозу жителей города. Не исключено, что заражение Миргалимова позицию КПРФ никак не изменит и они продолжат нарушать режим самоизоляции.