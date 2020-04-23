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В ДНР объяснили, зачем США возвращают Саакашвили на Украину

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В ДНР объяснили, зачем США возвращают Саакашвили на Украину

Кураторы из США вновь вводят грузинского авантюриста Михаила Саакашвили для своих целей в украинскую политику. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал лидер фракции «Свободны Донбасс», депутата Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Медведев.

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от украинского президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам.

«Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает этот пост, и связываю с его командой большие надежды для Украины. <...> Я представлю в Верховной раде свою программу неотложных изменений и моего участия в работе правительства [Дениса] Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы на Украине», — заявил Саакашвили.

В ДНР объяснили, зачем США возвращают Саакашвили на Украину

Он отметил, что готов вместе с командой Зеленского работать «со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе».

«Надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами», — добавил бывший президент Грузии.

«Это будет дорого стоить Зеленскому»

Как отметил Владимир Медведев, Зеленский становится пародией на бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Есть известное изречение философа Фридриха Гегеля, которое упоминал в своих работах Карл Маркс: «История повторяется дважды. Первый раз — в виде трагедии, второй — в виде фарса». В случае с Украиной после Майдана мы видим фарс, фарс и фарс. Зеленский все больше становится плохой пародией на экс-президента Порошенко. Мы прекрасно помним, чем закончился политический путь политического неудачника из Грузии при Порошенко», — пояснил Владимир Зеленский.

В ДНР объяснили, зачем США возвращают Саакашвили на Украину

Политик заметил, что если предложение от Зеленского действительно поступило, то это означает, что кураторы из США вновь вводят этого авантюриста для своих целей в украинскую политику. В условиях пандемии коронавируса, зная популистские методы работы Саакашвили, Владимир Медведев прогнозирует, что это приведет к резкому обострению конфликтов внутри украинской власти.

«Особенно недоволен появлением новоявленного вице-премьера по реформам будет глава МВД Украины Арсен Аваков, с которым у Саакашвили были острые противоречия. С момента прихода Зеленского к власти прошел уже год. В экономике, социальной и политической сфере изменения только в худшую сторону. Новая команда продолжает курс Порошенко, хотя на выборах заявляла обратное», — добавил Владимир Медведев.

Депутат ДНР обратил внимание, что Владимир Зеленский и его команда занимаются повторением ошибок предыдущего президента вместо того чтобы решать насущные вопросы, останавливать вооруженный конфликт в Донбассе, предпринимать меры против пандемии коронавируса.

«Повторение ошибок Порошенко будет дорого стоить действующей киевской власти», — заключил Владимир Медведев.

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