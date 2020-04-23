В ДНР объяснили, зачем США возвращают Саакашвили на Украину

Кураторы из США вновь вводят грузинского авантюриста Михаила Саакашвили для своих целей в украинскую политику. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал лидер фракции «Свободны Донбасс», депутата Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Медведев.

Вернуть Саакашвили

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от украинского президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам.

«Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает этот пост, и связываю с его командой большие надежды для Украины. <...> Я представлю в Верховной раде свою программу неотложных изменений и моего участия в работе правительства [Дениса] Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы на Украине», — заявил Саакашвили.

Он отметил, что готов вместе с командой Зеленского работать «со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе».

«Надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами», — добавил бывший президент Грузии.

«Это будет дорого стоить Зеленскому»

Как отметил Владимир Медведев, Зеленский становится пародией на бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Есть известное изречение философа Фридриха Гегеля, которое упоминал в своих работах Карл Маркс: «История повторяется дважды. Первый раз — в виде трагедии, второй — в виде фарса». В случае с Украиной после Майдана мы видим фарс, фарс и фарс. Зеленский все больше становится плохой пародией на экс-президента Порошенко. Мы прекрасно помним, чем закончился политический путь политического неудачника из Грузии при Порошенко», — пояснил Владимир Зеленский.

Политик заметил, что если предложение от Зеленского действительно поступило, то это означает, что кураторы из США вновь вводят этого авантюриста для своих целей в украинскую политику. В условиях пандемии коронавируса, зная популистские методы работы Саакашвили, Владимир Медведев прогнозирует, что это приведет к резкому обострению конфликтов внутри украинской власти.

«Особенно недоволен появлением новоявленного вице-премьера по реформам будет глава МВД Украины Арсен Аваков, с которым у Саакашвили были острые противоречия. С момента прихода Зеленского к власти прошел уже год. В экономике, социальной и политической сфере изменения только в худшую сторону. Новая команда продолжает курс Порошенко, хотя на выборах заявляла обратное», — добавил Владимир Медведев.

Депутат ДНР обратил внимание, что Владимир Зеленский и его команда занимаются повторением ошибок предыдущего президента вместо того чтобы решать насущные вопросы, останавливать вооруженный конфликт в Донбассе, предпринимать меры против пандемии коронавируса.