Как вести себя с животными на карантине, обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 23 апреля, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Как отразилась пандемия на животных».

Эпидемия коронавируса нового типа отразилась не только на жизни человека, но и на животных — как диких, так и домашних. В ходе нашего эфира мы обсудим, как самоизоляция человека отразилась на природе, чем заняты цирковые животные во время затянувшийся паузы, каким образом меры по борьбе с болезнью отразились на кошках и собаках?

Как работают ветеринары? Каково положение приютов для бездомных животных? Страдают ли йоркширские терьеры без новых причесок, как работают собачьи парикмахеры?

Каковы пути передачи коронавируса к человеку, могут ли в этом участвовать животные? Если да — то какие из домашних? Как домашние животные переносят заражение, как их следует лечить? Что вообще делать, если кот начал чихать, есть ли для них экспресс-тесты?

На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят вирусологи, иммунологи, ветеринары, биологи и другие специалисты.

Ссылка на канал здесь.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира +79944249587.

Архив материалов и онлайн трансляции здесь.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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