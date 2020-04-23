Голая Вера Брежнева призвала заниматься любовью во время самоизоляции

Киев, 23 апреля. Украинская певица и бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева выложила эротическую фотосессию в социальной сети. Она опубликовала пост в Instragram.

На кадрах исполнительница сидит на подоконнике. В комментарии к посту певица призвала подписчиков оставаться дома во время пандемии и заниматься любовью. При этом поклонникам не понравился призыв звезды. Они сочли фотографии пошлыми.

«Вы же певица, а не порнозвезда. Или вам не хватает внимания? Стыдно даже мне», — написала veruchi.

Некоторые заметили, что Брежневой пора поменять что-то во внешности.

«Веки как тряпочка, а этими фото она выражает свою не удовлетворенность. Вера, вам надо бородавки на лице удалить, их там уже штук пять», — уточнила ardakbaumuratova. «Вере стало скучно? Или это протест?» — спросила beautiful.zhizn. «Жуткие фото, окно моет что ли? Жесть», — пришла к выводу safonovalesya4.

Ранее Вера Брежнева опубликовала свой новый трек «Хорошие новости». Известно, что продюсером трека выступил ее супруг — композитор Константин Меладзе. Концертная премьера песни «Хорошие новости» намечена на 25 апреля. В этот день Вера Брежнева представит в Crocus City Hall свое новое шоу «V элемент».

Напомним, продюсер Александр Цекало заплатил сестре Веры Брежневой, своей бывшей супруге Виктории Галушке, за то, чтобы она отказалась от его фамилии. Отмечалось, что новая избранница Цекало Дарина Эрвин не хотела брать его фамилию, пока ее носит Виктория.