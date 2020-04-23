Сатановский оценил вероятность прямого военного столкновения США и Ирана

США и Иран не заинтересованы в полномасштабной войне, однако оставлять без ответа действия друг друга не собираются. Об этом заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее Иран и США обменялись взаимными угрозами. Все началось с того, что глава Белого дома Дональд Трамп приказал уничтожать иранские катера, если они будут мешать проходу американских кораблей. Тегеран, в свою очередь, заявил, что войскам США нечего делать в Персидском заливе. Командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами сообщил, что Иран будет обстреливать американские корабли, которые угрожают безопасности страны.

К чему может привести дальнейшая эскалация отношений США и Ирана? Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает, что вероятность прямого военного столкновения Вашингтона и Тегерана практически сведена к нулю.

«Его не хотят обе стороны. Американцы отвечают на иранские ответы, иранцы отвечают на американские ответы. Делают они все это весьма дозировано, чтобы не перегнуть палку. С учетом коронавируса и катастрофы — абсолютной катастрофы на нефтяных рынках, — понимаете, тут как средняя температура по больнице. Если цена на нефть после какого-то мельчайшего микроинцидента чуть-чуть повысилась, то в целом она сегодня такова, что проще нефть уже не добывать вообще. Так что не до войны ни тем, ни другим», — объяснил Евгений Сатановский.

Американцы вряд ли пойдут на полномасштабную войну с Ираном и потому, что в США грядут президентские выборы. Нынешний глава Белого дома собирается идти на второй срок.

«Президент США, который собирается переизбираться и войну начинает — сумасшедший. Этого про Трампа точно не скажешь. Да и в Иране не до того, совершенно не до того. Поэтому, в общем, шаги весьма дозированные, спокойные. Нормальная картинка, которая у нас в разных видах и была на протяжении достаточно длительного периода времени», — считает глава Института Ближнего Востока.

С этого ракурса стоит рассматривать и инцидент, произошедший в январе 2020 года. Тогда по приказу президента США был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского КСИР — генерал Касем Сулеймани. Военачальник погиб в результате ракетного удара американских сил по автомобильной колонне. Атака произошла в районе аэропорта Багдада.

«Погиб не только Касем Сулеймани: руководитель шиитских милиций в Ираке был уничтожен, еще некоторое количество людей. Опять же — это было в ответ на нападение иракских милиций, подконтрольных в значительной мере Ирану, на военные базы Соединенных Штатов в Ираке. Что, оставить без ответа? Ну никак Трамп не мог этого сделать. И так далее. Тут такая шахматная партия», — объяснил Евгений Сатановский.

Дальнейшая эскалация отношений США и Ирана, пусть и не приведет к масштабному столкновению, но и не исключает определенных военных действий обеих сторон. По мнению Сатановского, она будет проходить в том числе на уровне «полувоенных акций».