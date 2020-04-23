Баранец рассказал, как РФ мощью оружия компенсирует превосходство НАТО

Российское оружие, размещенное в Ленинградской и Калининградской областях, своей мощью компенсирует численное превосходство войск НАТО в Европе. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Недавно военный эксперт Дмитрий Литовкин заявил о возможности российского оружия, находящегося на боевом дежурстве в Западном военном округе, «пробить» всю Европу за счет большой дальности поражения. По его словам, такими уникальными техническими данными обладают оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также корабли-носители крылатых ракет большой дальности «Калибр».

Виктор Баранец объяснил, что западное направление для России считается стратегически важным, поскольку именно там НАТО сосредоточила огромные силы.

«Группировки альянса на Западе по некоторым видам вооружений превосходят российские в пять, а то и в 15 раз. Мы в Калининградской области находимся в анклаве, поэтому этот район имеет для нас стратегически важное значение. Оттуда можно контролировать не только Европу, но и Балтийское море. Именно поэтому Калининградская область столь серьезно насыщена различного вида вооружениями. Они рассчитаны на преодоление американских систем ПРО и мгновенное поражение центров управления противника в случае развертывания боевых действий против РФ», — заявил Баранец в комментарии ФАН.

В Западном военному округе сосредоточены российские вооружения, которые достаточно «надежно простреливают всю натовскую Европу». Они могут доставать цели противника на дальности не только 300 и 400 км, но и на 2600 км, говорит собеседник ФАН.

«Этого вполне достаточно, чтобы в случае реальной военной угрозы России нанести поражение всем военным объектам НАТО, которые находятся в Европе. Просчитав все балансы сил, Россия мощью своего оружия компенсирует численное превосходство НАТО на стратегическом направлении. Таким образом, Россия добивается баланса для того, чтобы остановить противника в случае развязывания боевых действий на этом стратегическом направлении», — добавил военный эксперт.

Напомним, НАТО проводит военные операции в Европе якобы для «сдерживания российской агрессии» в регионе. Однако на практике это сводится к разведке и контролю за российскими военными.

Ранее журналисты китайского издания Sohu заявили, что Россия способна парализовать армию США, выведя из строя американские спутники для разведки, коммуникации и радионавигации. По их словам, такие возможности Москве дает уникальное оружие радиоэлектронной борьбы.