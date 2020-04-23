Доктор Комаровский назвал неожиданное преимущество алкоголиков в борьбе с коронавирусом

Киев, 23 апреля. Шансы заразиться коронавирусом у людей, употребляющих алкоголь и наркотики, существенно ниже, чем у тех, кто обходит стороной такие вещества. Об этом заявил украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

Доктор на своем YouTube-канале решил ответить на вопросы подписчиков о пандемии. Оказались среди них и весьма каверзные, например, о том, как употребление спиртных напитков и запрещенных веществ влияет на заболеваемость новым вирусом.

«Есть поговорка: «Зараза к заразе не пристает», — отметил один из обратившихся к ведущему.

Комаровский в ответ подчеркнул, что статистики по зараженным среди алкоголиков и наркоманов не видел. Однако считает, что у людей с зависимостью есть одно неожиданное преимущество в борьбе с инфекцией: они постоянно находятся в самоизоляции.

«У них крайне ограниченный контингент знакомых. Поэтому у них не так много шансов подцепить коронавирус. И так от общества давно самоизолировались», — констатировал врач.

Ранее известный доктор Александр Мясников назвал основные группы риска при коронавирусе. Он предупредил, что COVID-19 взаимодействует с другими заболеваниями, в частности с онкологией, астмой и сахарным диабетом.

Вспышка инфекции произошла в китайской Ухани декабре прошлого года, а затем вирус быстро распространился по миру. COVID-19 унес жизни уже более 184 тысяч человек, заболели свыше двух миллионов. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

В России, по последним данным, зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения COVID-19. В регионах введен режим самоизоляции.