Поклонники Шепелева довели сестру Фриске до слез

Москва, 23 апреля. На фан-странице сына певицы Жанны Фриске Платона Шепелева в Instagram появилось трогательное видео-поздравление, посвященное родной сестре исполнительницы Наталье. На кадрах ее можно увидеть вместе с мальчиком, а также с его мамой и другими родными. Растроганная именинница призналась, что ролик вызвал у нее слезы.

Во вторник, 21 апреля, Наталье Фриске исполнилось 34 года. В честь дня рождения преданные поклонники певицы Фриске решили поздравить ее младшую сестру. Они подготовили небольшой ролик, составленный из различных фотографий и опубликовали его, сопроводив пост милым стихотворением.

«Тетя милая моя, поздравляю я тебя. Очень крепко обнимаю. И здоровья лишь желаю. Будь счастливой ты всегда. Не печалься никогда. «С днем рождения!» говорю. Знай, что я тебя люблю», — написали пользователи.

Именинница высоко оценила внимание пользователей и рассказала, что даже расплакалась.

«Аж до слез. Спасибо», — написала она.

Напомним, что наследник бывшей участницы группы «Блестящие» Жанны Фриске, на странице которого было опубликовано поздравление для ее сестры, появился на свет в 2013 году, когда звезда была в отношениях с телеведущим Дмитрием Шепелевым.

После смерти Фриске в 2015 году отец ребенка не позволяет родным своей бывшей гражданской жены общаться с мальчиком. Он игнорирует их попытки наладить с ребенком контакт. Сегодня наследник исполнительницы живет с Шепелевым и его новой избранницей в московской квартире, которая была куплена несколько лет назад, передает «Газета Кемерова».