ЛНА сбила 12 БПЛА и уничтожила командира боевиков ПНС Ливии при освобождении Кастельверде

Триполи, 23 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) освободила от террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии восточные от Триполи районы, прогнав их из Кастельверде. Боевики продолжили артобстрелы позиций ЛНА при поддержке беспилотников.

Армия фельдмаршала Халифы Хафтара постепенно вытесняет террористов с оккупированных территорий, вынуждая их отступать в сторону Триполи. Аккаунт 82-го пехотного батальона ЛНА сообщил об успешном продвижении на направлении Кастельверде, вынудив джихадистов бежать из города. Подчеркивается, что в Кастельверде был уничтожен известный член «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) Абдель Рауф ас-Сари, командовавший группировками ПНС в городе. Канал Libya Alhadath TV отметил, что при отступлении боевики подожгли жилые кварталы. Под контроль ЛНА была взята прибрежная дорога, по которой осуществлялось снабжение засевших в столице бандформирований. Для поддержания безопасности в очищенных от террористов районах было организовано совместное патрулирование армии Хафтара и служб безопасности. Восточнее Кастельверде авиация ЛНА нанесла превентивные удары по местам мобилизации сил боевиков. Кроме того, под протекцией ЛНА находится город Тархуна, 18 апреля подвергшийся массированному наступлению ПНС.

На всех фронтах джихадисты широко используют турецкие БПЛА. Пользователь Facebook рассказал об очередном вылете беспилотника из захваченного аэропорта «Митига», где, как известно, находится организованный Турцией центр управления БПЛА. ЛНА сообщила, что системы ПВО успешно противостоят атакам террористов с воздуха — за минувшие сутки были сбиты 12 дронов.

Серия вооруженный провокаций радикалов зафиксирована на южном направлении Триполи. Протурецкие группировки вновь воспользовались гаубичной артиллерией в парке Ан-Наср, обстреляв позиции армии Хафтара. Артиллерия террористов также была задействована в Айн Заре, часть ракет упала в жилых кварталах. Командование ПНС заявило об атаке ЛНА в окрестностях Аль-Мусабахи, применялись все основные виды вооружения.

1 Организация запрещена на территории РФ.