Врачи заявили о спаде COVID-19 в РФ и стабилизации ситуации в Москве к середине мая

Инфекционисты отметили начало спада эпидемии коронавируса в России и спрогнозировали стабилизацию ситуации в Москве к середине мая.

«Предполагалось, что эта неделя будет стабильной по количеству заболевших — картина стабильно напряженная. Мы давно просим для понимания ситуации указывать в статистике, во-первых, сколько человек госпитализировано, а во-вторых, какой коечный фонд остался свободным. Мы должны понимать, насколько у нас хватает мест в больницах, чтобы госпитализировать туда пациентов. Это очень важно», — заметил кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков в программе «Время покажет» на Первом канале.

Врач подчеркнул, что информация о свободном коечном фонде должна быть конкретизирована для каждого отдельного региона, где есть прирост заболеваемости.

«К счастью, Москва прогностически к майским праздникам: к середине мая выйдет на стабилизацию процесса, и коечный фонд столицы при этой ситуации должен справляться, если не будет ухудшения. Если будет дополнительный коечный фонд, то придется перепрофилировать врачей, что сейчас и делается. Медики проходят стажировки, чтобы в стационарах были высокого уровня инфекционисты, реаниматологи и группа врачей, помогающих основной группе», — отметил доктор Тимаков.

Его коллега, инфекционист, вирусолог, иммунолог, доктор медицинских наук Герман Саламов уточнил, что сегодня все госпитализированные с коронавирусом россияне имеют тяжелое течение заболевания.

«Разные люди одним и тем же заболеванием не болеют одинаково. Наше БЦЖ работает — мы не китайцы, не американцы, не итальянцы, не испанцы. Мы, безусловно, другие. У нас много в пользу «плюса». Много своих особенностей. И мы видим это, потому что у нас мало тяжелых больных. И мы вовремя приняли эпидемиологические меры. К тому же, у нас уникальная санитарно-эпидемиологическая служба осталась от СССР. У нас все хорошо. И эпидемия пошла на спад», — заявил доктор Саламов.

Напомним, по данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, за сутки, 22 апреля, в России выявлено 4 774 случая новой коронавирусной инфекции в 81 регионе. При этом 2 282 человека (47,8% от выявленных инфицированных) не имели клинических проявлений болезни.

Таким образом, на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 62 773 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 891 человека, число погибших — до 555.

За все время проведено свыше 2,4 млн тестов на новую коронавирусную инфекцию.