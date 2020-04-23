Песков отметил, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной

Москва, 23 апреля. Ситуация с коронавирусом в РФ остается довольно напряженной, это видно по доступным цифрам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Достаточно просто цифры посмотреть за позавчера, за вчера, в ретроспективе на неделю, и каждый день просто самостоятельно мониторить эти цифры, они широкодоступные, и видно, что ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной», — отметил Песков.

По данным оперштаба на 23 апреля, за последние сутки в России подтверждены 4774 случая новой коронавирусной инфекции в 81 регионе. Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло 62 773.

Лидерами по числу заразившихся коронавирусом остаются Москва (33940), Московская область (7278), Петербург (2458), Нижегородская область (1002), Мурманская область (603) и Ленинградская область (576).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса. В организации сообщили, что ученые разработали 67 прототипов вакцин от коронавируса, три из них уже проходят клинические испытания. В ВОЗ добавили, что в лучшем случае потребуется не менее 12 и до 18 месяцев, чтобы вакцина прошла все фазы клинических исследований и клинические пробы.