Песков прокомментировал предложение об отмене блокировки Telegram

Москва, 23 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение депутатов Госдумы отменить блокировку популярного мессенджера Telegram.

Официальный представитель Кремля отметил, что в ситуации с Telegram действительно сложилась двоякая ситуация. Де-юре мессенджер находится под запретом, и Роскомнадзор следит, чтобы операторы связи его блокировали. Де-факто программой по-прежнему пользуются миллионы людей. При этом Песков отказался давать этому явлению какие-либо оценки.

«Действительно, есть ситуации де-факто и де-юре. Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать. Есть решение суда, на основе которого были предприняты действия по блокировке. Но вы правы, де-факто ситуация иная, но от комментариев воздержусь», — отметил он.

Напомним, что ранее депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект об отмене блокировки Telegram. Они указали на то, что мессенджер сегодня используют не только российские политики в частном порядке, но и официальные органы власти. Например, московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом имеет собственный канал, через который он доносит до россиян всю актуальную информацию.

Тумусов и Ионин считают, что декларативная блокировка Telegram, которая соблюдается только на бумаге, наносит урон престижу российской власти. Законопроект уже направлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву.

Ранее российский суд удовлетворил требование Роскомнадзора и распорядился заблокировать Telegram на территории РФ. Это произошло после того, как руководство компании отказалось предоставлять ФСБ России ключи шифрования переписок пользователей. Эта ситуация привела к тому, что Telegram фактически нарушил закон Яровой, который обязывает операторов связи хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода.

