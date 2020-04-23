Песков прокомментировал иски США к Китаю из-за коронавируса

Москва, 23 апреля. Коронавирус является общим вызовом для всего человечества, для всемирной экономики и для каждой страны в отдельности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя американские иски к Китаю с требованием компенсации экономических потерь.

«Президент Путин убежден, что для общей победы над коронавирусом и постепенным выводом мировой экономики из кризиса необходимы общие скоординированные усилия. Именно поэтому мы находимся в плотном контакте с нашими китайскими партнерами», — подчеркнул он.

В ответ на уточняющий вопрос о том, не считают ли в Кремле, что Китай действительно виновен в распространении коронавируса из-за недостаточных мер на первоначальном этапе вспышки коронавирусной инфекции, Песков ответил отрицательно.

«Мы не видели никаких подтвержденных аргументов к подобным заявлениям», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее американский штат Миссури подал иск к КНР «за сокрытие данных о пандемии коронавируса». В ответ официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что такие обвинения не имеют никаких оснований, а действия властей Поднебесной не подпадают под юрисдикцию американских судов.

В начале апреля в Штатах были зарегистрированы еще два иска к КНР. В одном случае истцами выступили правозащитная организация Freedom Watch, фотостудия Buzz Photos и адвокат Ларри Клейман. Авторами второго иска стали юристы фирм Berman Law Group и Lucas-Compton.

Напомним, по последним данным, в США зарегистрировано 810 561 случай заражения COVID-19. Изначально вспышка коронавирусной инфекции произошла 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.