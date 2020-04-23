Жорин пообещал доказать, что Федосеева-Шукшина добровольно подарила квартиру Алибасову

Известный российский адвокат Сергей Жорин заявил, что Лидия Федосеева-Шукшина полностью отдавала себе отчет в том, какой именно договор подписывает в браке с Бари Алибасовым. Поэтому сказанное актрисой накануне в эфире Первого канала — неправда.

Юрист, защищающий интересы музыканта, композитора и основателя группы «На-На» Барри Алибасова Сергей Жорин прокомментировал Федеральному агентству новостей заявление Лидии Федосеевой-Шукшиной, сделанное в эфире программы «Пусть говорят» в среду на Первом канале.

«Я вчера посмотрел эту передачу, и для меня, конечно, стало откровением, когда Лидия Николаевна сказала, что не знала, какой документ подписывает, — признался Жорин. — Она якобы не знала, что это договор дарения».

По словам адвоката, в ток-шоу был очень большой, непрерывный монолог народной артистки РСФСР, который при этом состоял как бы из двух частей.

«В первой она сказала, что не знала, что подписывает договор дарения, и не собиралась отчуждать это имущество, — отметил собеседник ФАН. — А во второй части сказала, что да, его «отчудила», но они договаривались, что это самое имущество будет у Бари, и никуда дальше не пойдет. Взаимоисключения в одном монологе!»

Жорин заверил, что в ближайшее время сторона Алибасова докажет, что слова Федосеевой-Шукшиной не соответствуют действительности — она, безусловно, отдавала отчет всем своим действиям и осознавала то, что происходит.

«Честно говоря, я подозревал, когда эта сделка проходила, что потом возникнет конфликтная ситуация, — сказал адвокат. — Но думал, что она будет исходить преимущественно от родственников [актрисы], и не предполагал, что Лидия Николаевна начнет отрицать те вещи, которые были на самом деле».

Комментируя появившиеся после выпуска телепередачи сообщения о том, что Федосеевой-Шукшиной стало плохо на фоне этого громкого скандала, собеседник ФАН заявил, что его не удивит, если вторая сторона снова что-то придумает и обвинит Алибасова еще и в этом.

«Повторюсь, в ближайшее время мы представим доказательства того, что Лидия Николаевна прекрасно понимала, что это был договор дарения, — напомнил Жорин. — Что это отчуждение имущества. Ну, и, собственно говоря, то, что она сказала [на телешоу], — к сожалению, неправда».

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