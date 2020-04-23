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Live: Как отразилась пандемия на животных

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Эпидемия коронавируса нового типа отразилась не только на жизни человека, но и на животных, как диких, так и домашних. В ходе нашего эфира мы обсудим, как самоизоляция человека отразилась на природе, чем заняты цирковые животные во время затянувшийся паузы, каким образом меры по борьбе с болезнью отразились на кошках и собаках? Как работают ветеринары? Каково положение приютов для бездомных животных? Страдают ли йоркширские терьеры без новых причесок и как работают собачьи парикмахеры?

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