Live: Как отразилась пандемия на животных

Эпидемия коронавируса нового типа отразилась не только на жизни человека, но и на животных, как диких, так и домашних. В ходе нашего эфира мы обсудим, как самоизоляция человека отразилась на природе, чем заняты цирковые животные во время затянувшийся паузы, каким образом меры по борьбе с болезнью отразились на кошках и собаках? Как работают ветеринары? Каково положение приютов для бездомных животных? Страдают ли йоркширские терьеры без новых причесок и как работают собачьи парикмахеры?