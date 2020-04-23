SOHR сообщила о переброске Турцией боевиков ИГИЛ в Ливию

Триполи, 23 апреля. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила о вербовке Турцией боевиков ИГ1 (запрещено в РФ), которые направляются в Ливию для участия в боях на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Соответствующее заявление сделал Рами Абд ар-Рахман, глава SOHR.

Как сообщает телеканал Al-Arabiya, Анкара продолжает вмешиваться во внутриливийский кризис, отправляя в североафриканскую страну сирийских наемников, в том числе и боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ1. В распоряжении телеканала имеется список из 28 имен боевиков ИГ, которые сейчас находятся в рядах ПНС.

«У нас есть не менее 28 имен бойцов ИГИЛ, которые покинули ИГИЛ и вступили в национальную армию и сейчас сражаются в Триполи», — отмечает Al-Arabiya.

Кроме того, сирийские наемники, которые должны были сражаться только в захваченной ПНС ливийской столице, распределены на всех фронтах.

«Есть около 7400 бойцов, которые должны были сражаться только в Триполи, но теперь они развернуты на всех фронтах против Ливийской национальной армии», — уточняется в сообщении телеканала.

Следует отметить, что среди сирийских наемников растет недовольство в связи с невыплатами зарплат, обещанных турецкими вербовщиками. SOHR констатировала факт серьезных разногласий между полевыми командирами ПНС и их подчиненными. Конфликты усиливаются и из-за того, что сирийские боевики не вернулись на родину спустя три месяца боевых действий, хотя их убеждали в возможности покинуть Ливию.

1 Организация запрещена на территории РФ.