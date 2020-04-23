Более половины россиян готовы стать донорами плазмы для больных коронавирусом

Москва, 23 апреля. Эксперты сервиса Superjob провели опрос среди россиян о готовности сдать плазму крови для помощи в лечении больных с коронавирусом.

Больше половины россиян (53%) старше 18 лет готовы сдать кровь, если переболеют коронавирусом. Больше всего добровольцев среди мужчин — 55% против 50% среди женщин.

При этом готовность сдать плазму подтвердили 55% россиян старше 45 лет. Опрос также показал, что идея вакцинации от коронавируса теряет популярность.

В начале эпидемии ее поддерживали 28% респондентов и 36% рассматривали такую возможность. Через месяц число опрошенных, которые все еще поддерживают прививки против коронавируса, сократилось до 24%.

Опрос проводился 22 апреля во всех регионах России с участием 1600 респондентов.

Напомним, что идею использовать плазму крови с антителами к коронавирусу предложили в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что донорам плазмы предлагается материальное поощрение в размере до пяти тысяч рублей.

Медики считают, что плазма крови переболевших коронавирусом пациентов поможет другим больным справиться с инфекцией.