Песков переадресовал Киеву вопрос об оценке работы Зеленского на посту президента

Москва, 23 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков адресовал Киеву вопрос об оценке работы главы Украины Владимира Зеленского, приступившего к своим обязанностям год назад.

Журналисты уточнили, что накануне была годовщина с тех пор, как главой Украины стал Владимир Зеленский. Они поинтересовались у представителя Кремля, как в Москве оценивают год президентства украинского политика.

«Этот год должны оценивать не в Кремле, а в Киеве и на Украине. Наверное, это главное, как его оценивают на Украине. Для России, как одной из стран-гарантов минских договоренностей, минского комплекса мер, кончено, важно, чтобы была выполнена последовательность действий, зафиксированная в этом документе. Пока мы констатируем, что значительных успехов на этом поприще достигнуто не было», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Зеленский заявил, что планирует «вернуть» Донбасс, когда оттуда «выйдут войска». Украинский президент отметил, что выборы пройдут в Донбассе только после возвращения контроля над российско-украинской границей. Таким образом Зеленский проигнорировал порядок урегулирования конфликта, который прописан в Минских соглашениях и подразумевает проведение выборов и предоставление особого статуса Донбассу до того, как должна произойти передача контроля границы с Россией.

На территории Украины с апреля 2014 года продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране, и объявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибло около 14 тысяч человек, более 24 тысяч получили ранения.