Кремль назвал популистским предложение Навального раздать деньги россиянам

Москва, 23 апреля. Предложение блогера Алексея Навального по поддержке экономики РФ в период кризиса популистское и свидетельствует о некомпетенции составителя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, я просмотрел. Очень много всего популистского, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики. Это объяснимо отсутствием должного уровня компетенции упомянутых составителей этого документа», — отметил Песков.

Ранее Навальный предложил меры для поддержи экономики, глава «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) окрестил проект «5 шагов для России». Навальный объяснил, что, согласно его плану, государство должно выплатить всем гражданам фиксированные суммы, отменить налоги для малого бизнеса, а также компенсировать налоги для коммунальных организаций.

Профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин заявил, что «вертолетные деньги» не окажут положительного эффекта. В современном мире концепция разбрасывания денег уже давно признана неэффективной. Очевидно, что в случае выдачи денег всем в равных количествах экономика начнет стагнировать, а ключевая ставка и инфляция опустятся к нулевым значениям.