Ученые назвали органы человека, которые коронавирус атакует в первую очередь

Вашингтон, 23 апреля. Группа американских ученых из Массачусетского института и Гарварда назвали самые уязвимые для коронавируса органы человека, которые инфекция атакует в первую очередь.

Ими оказались легкие, кишечник и полость носа, которые содержат большое количество клеток, наиболее восприимчивых к коронавирусной инфекции. В первую очередь речь идет о клетках, которые производят два белка, помогая коронавирусу внедриться в организм. В носовой полости «слабым звеном» выступают клетки, которые участвуют в выделении слизи, в кишечнике — энтероциты, поглощающие питательные вещества, в легких — пневмоциты типа II.

По словам исследователей, сделанное ими открытие может оказаться критически важным для фармакологов, которые сейчас пытаются найти наиболее эффективное лекарство от коронавируса и разработать вакцину.

Отметим, что сложность борьбы с коронавирусом заключается в том, что человечество до сих пор практически ничего не знает об этой заразе. Известно только, что коронавирус сильно отличается от своих «собратьев». К примеру, считается, что SARS-CoV-2 опасен в первую очередь для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Молодые переносят коронавирусную инфекцию довольно легко, а иногда и вовсе без симптомов.

Кроме того, в Минздраве РФ полагают, что вынашиваемые дети невосприимчивы к коронавирусу. Ученые ни разу не находили SARS-CoV-2 ни в околоплодных жидкостях детей, ни в ткани плаценты. Вероятнее всего, органы матери не подпускают инфекцию к плоду.