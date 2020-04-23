В СФ отреагировали на план Киева заполнить «Википедию» статьями о «российской агрессии»

Киев начал масштабную кампанию по внесению правок в статьи «Википедии», посвященные Украине. В украинском МИД заявили, что в международной интернет-энциклопедии должны быть записи о «российской агрессии» против украинцев. По мнению члена Совфеда РФ Олега Морозова, власти Украины повторяют судьбу румынского лидера Николае Чаушеску, расстрелянного после госпереворота в стране в 1989 году.
Целью кампании по переписыванию «Википедии» в Киеве назвали «борьбу с дезинформацией об Украине и распространение надлежащей информации о стране на различных языках». По словам представителя МИД Украины, в мае стартует онлайн-марафон «Месяц украинской дипломатии», в рамках которого в «Википедии» будут заполняться пробелы и исправляться неточности о «российской агрессии», интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, отношениях с другими странами, деятельности в международных организациях и так далее.
Российский сенатор Олег Морозов сравнил намерения Киева с работой, проделанной в свое время первым президентом Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску.
«Это не новая история. В свое время лидер Румынии Чаушеску приказал румынским ученым убедить мир в том, что все великие открытия, сделанные человечеством, были сделаны румынами. Задание было выполнено. И вдруг выяснилось, что и электричество, и паровоз, и радио, и велосипед изобрели румыны. С одной стороны это выглядит забавным, но, по сути дела, это попытка политизировать всю жизнь, подогнать ее под интересы конкретных политиков. На Украине этим давно занимаются», — заметил сенатор Морозов в комментарии Федеральному агентству новостей.
Он напомнил, что украинцы охотно переписывают историю под разные политические задачи.
«Черное море выкопали предки современных украинцев. Это мы уже слышали. Как и разные другие нелепицы. Дополнение «Википедии» заметками о некой «российской агрессии», якобы направленной против Украины, — это звено все той же цепи. В угоду политике переиначивается все. Даже личная жизнь. У [действующего президента Украины Владимира] Зеленского дед воевал в рядах Красной армии против фашистов. Как при этом можно быть сторонником Бандеры? Но в современной Украине все получается, потому что политика стала выше зова крови», — считает Олег Морозов.
Парламентарий считает, что единственный способ ответить на действия Киева, переписывающего «Википедию», чтобы очернить Россию, — это просвещение.
«Мы не можем к ним в голову влезть или пришить новую. Поэтому нужно просто рассказывать, что это ложь, приводить аргументы, показывать документы. Тут такая же история, как с правдой о второй мировой войне. Когда нам говорят, что ее выиграли американцы с англичанами, к которым присоединились еще и французы. Помните вопрос немецкого генерала, подписывавшего акт о капитуляции? Узнав, что в числе победителей значатся еще и французы, он удивился: «Им мы тоже проиграли?».
Я хочу сказать, что другого противодействия Киеву нет, кроем как объяснять доказательно и объективно реальную историю. Понятно, что это слово против слова. Но наше преимущество в том, что, доказывая свою правоту, мы ссылаемся на документы. Историческая правда есть и она на стороне тех, кто говорит истину, а не подделывает факты под текущие исторические задачи», — подчеркнул Олег Морозов.