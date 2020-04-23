В СФ отреагировали на план Киева заполнить «Википедию» статьями о «российской агрессии»

Киев начал масштабную кампанию по внесению правок в статьи «Википедии», посвященные Украине. В украинском МИД заявили, что в международной интернет-энциклопедии должны быть записи о «российской агрессии» против украинцев. По мнению члена Совфеда РФ Олега Морозова, власти Украины повторяют судьбу румынского лидера Николае Чаушеску, расстрелянного после госпереворота в стране в 1989 году.

Целью кампании по переписыванию «Википедии» в Киеве назвали «борьбу с дезинформацией об Украине и распространение надлежащей информации о стране на различных языках». По словам представителя МИД Украины, в мае стартует онлайн-марафон «Месяц украинской дипломатии», в рамках которого в «Википедии» будут заполняться пробелы и исправляться неточности о «российской агрессии», интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, отношениях с другими странами, деятельности в международных организациях и так далее.

Российский сенатор Олег Морозов сравнил намерения Киева с работой, проделанной в свое время первым президентом Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску.

«Это не новая история. В свое время лидер Румынии Чаушеску приказал румынским ученым убедить мир в том, что все великие открытия, сделанные человечеством, были сделаны румынами. Задание было выполнено. И вдруг выяснилось, что и электричество, и паровоз, и радио, и велосипед изобрели румыны. С одной стороны это выглядит забавным, но, по сути дела, это попытка политизировать всю жизнь, подогнать ее под интересы конкретных политиков. На Украине этим давно занимаются», — заметил сенатор Морозов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он напомнил, что украинцы охотно переписывают историю под разные политические задачи.

«Черное море выкопали предки современных украинцев. Это мы уже слышали. Как и разные другие нелепицы. Дополнение «Википедии» заметками о некой «российской агрессии», якобы направленной против Украины, — это звено все той же цепи. В угоду политике переиначивается все. Даже личная жизнь. У [действующего президента Украины Владимира] Зеленского дед воевал в рядах Красной армии против фашистов. Как при этом можно быть сторонником Бандеры? Но в современной Украине все получается, потому что политика стала выше зова крови», — считает Олег Морозов.

Парламентарий считает, что единственный способ ответить на действия Киева, переписывающего «Википедию», чтобы очернить Россию, — это просвещение.