Темпы заражения коронавирусом снизились в России

Москва, 23 апреля. Темпы заражения коронавирусной инфекцией снизились в России: за минувшие сутки зафиксировано более 4,7 новых больных COVID-19 — на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса.

Специалисты обратили внимание, что число инфицированных снижается второй день подряд. Лидером по числу заболевших остается Москва (33,9 тысячи пациентов). Пр этом в столице возобновился рост госпитализаций с подозрением на COVID-19.

«Если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в стационары в сутки», — уточнили в оперштабе.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в декабре в китайской провинции Хубэй, затем инфекция стремительно распространилась по миру. COVID-19 унес жизни уже более 184 тысяч человек, заболели свыше двух миллионов. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин.

В России, по последним данным, зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения COVID-19. В регионах введен режим самоизоляции, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, а работодатели по возможности разрешили сотрудникам работать удаленно.