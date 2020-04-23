Кремль ответил на вопрос о дате окончания самоизоляции

Москва, 23 апреля. Конкретной даты окончания режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, такой даты нет. Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией», — сообщил Песков в ответ на вопрос о том, есть ли конкретная дата окончания периода самоизоляции.

По данным оперштаба на 23 апреля, за последние сутки в России подтверждены 4774 случая новой коронавирусной инфекции в 81 регионе. Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло 62 773. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве (33940), Московской области (7278), Петербурге (2458), Нижегородской области (1002), Мурманской области (603) и Ленинградской области (576).

Ранее главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения РФ Николай Брико заявлял, что введенные в стране ограничения необходимо продлить на майские праздники. Он также отметил, что лишь к концу апреля можно будет говорить, достигла ли Россия пика или плато заболевания.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса. В организации сообщили, что ученые разработали 67 прототипов вакцин от коронавируса, три из них уже проходят клинические испытания. В ВОЗ добавили, что в лучшем случае потребуется не менее 12 и до 18 месяцев, чтобы вакцина прошла все фазы клинических исследований и клинические пробы.