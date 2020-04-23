Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Путин проведет закрытое совещание с главами российских банков

462
0 Оставить комментарий

Путин проведет закрытое совещание с главами российских банковМосква, 23 апреля. Президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями ряда российских банков. На повестке — меры по поддержке экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Пока планируется, что это будет в закрытом режиме, будет приветственное слово Путина. Разумеется, совещание пройдет в онлайн-формате», — уточнил представитель Кремля. 

По его словам, участниками совещания будут в частности, зампред правительства Андрей Белоусов, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, руководитель ФМС Даниил Егоров, глава ВТБ Андрей Костин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, главы «Промсвязьбанка», «Совкомбанка» и другие.

Новости партнеров

Новости партнеров