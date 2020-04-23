Путин проведет закрытое совещание с главами российских банков

Москва, 23 апреля. Президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями ряда российских банков. На повестке — меры по поддержке экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока планируется, что это будет в закрытом режиме, будет приветственное слово Путина. Разумеется, совещание пройдет в онлайн-формате», — уточнил представитель Кремля.

По его словам, участниками совещания будут в частности, зампред правительства Андрей Белоусов, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, руководитель ФМС Даниил Егоров, глава ВТБ Андрей Костин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, главы «Промсвязьбанка», «Совкомбанка» и другие.