В Афинах спрогнозировали сроки открытия туристического сезона в Греции

Москва, 23 апреля. Греция готовится к открытию туристического сезона в июне 2020 года. По мнению властей, местные курорты, где были зафиксированы редкие случаи заражения коронавирусной инфекцией, будут «чрезвычайно востребованы».

Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России, полноценно сезон в Греции откроется не раньше июля. Ожидается, что он продлится как минимум три месяца, а из-за повышенного спроса, вероятно, может захватить также октябрь и ноябрь.

Напомним, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что страны Юго-Восточной Азии станут первыми государствами, которые откроются для людей после окончания пандемии коронавируса. По его словам, именно Китай, Корея и Япония, которые ассоциируются с эпицентром возникшей эпидемии, смогут быстро оправиться от потрясения и начать принимать путешественников.

На европейском направлении, по его словам, самыми первыми станут доступны Греция и Болгария. У первой, как отметил Мальцев, экономика строится на туризме. А у второй — своя виза, Болгария не зависит от Шенгенской зоны.

Мальцев не стал делать позитивных прогнозов относительно Турции, которая стала одним из самых популярных направлений у россиян. По его мнению, страна не сможет принимать туристов еще несколько месяцев.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил уже практически все страны. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин.