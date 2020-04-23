В Роскосмосе назвали число заразившихся коронавирусом работников

Москва, 23 апреля. Число заразившихся коронавирусом сотрудников Роскосмоса достигло 71, шесть человек выздоровели. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 10.30 23.04.2020: всего заболевших — 71, выздоровевших — 6, умерших — 2», — написал Рогозин в Twitter.

Ранее в Роскосмосе сообщили о 42 случаях заболевания коронавирусом. Тогда же стало известно, что от вируса скончались два человека 62 и 68 лет. В Роскосмосе пообещали оказать поддержку семьям погибших.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в стране выявлено 4774 случая новой коронавирусной инфекции в 81 регионе. Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло 62 773.