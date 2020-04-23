Как отдыхаем на майские праздники 2020: отменят ли выходные, коронавирус против шашлыков

Объявленные в России нерабочими в связи с угрозой распространения коронавируса дни плавно перетекают в законные майские праздники. И тут, как говорится, война — войной, а обед по расписанию. То, что Россию ждут длинные выходные, может и к лучшему: пик эпидемии COVID-19 нашей стране еще только предстоит пройти. Но как сдержать рвущихся на шашлыки и на прогулки граждан, вот в чем вопрос? Увы, скорее всего, любителям шашлыков в мае 2020 ничего не светит: режим самоизоляции с высокой долей вероятности отметен не будет.

Майские праздники 2020: как отдыхаем

Многие спрашивают, будут ли отменены выходные в начале мая после фактически нерабочих апреля и последней недели марта. Ответ уже известен: этого не произойдет — календарь праздничных и нерабочих дней утверждается заранее и изменен не будет.

На Первомай официальными выходными в России будут пять дней — с пятницы, 1 мая, по вторник, 5 мая, включительно. Длинный период отдыха образовался из сложения праздника 1 Мая, двух законных выходных и двух переносов с новогодних каникул (кто ж тогда мог предположить, что из-за коронавируса Россию отправят на внеплановые каникулы больше, чем на месяц).

Затем три рабочих дня, а потом трехдневные выходные в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: с субботы, 9 мая, по понедельник, 11 мая, включительно.

6, 7 и 8 мая — рабочие дни, но традиционно на этот период приходится много отпусков или отгулов, таким способом граждане стараются устроить себе полноценные майские каникулы.

При этом школы и вузы, несмотря на удаленный формат обучения, будут работать в соответствии с графиком выходных и рабочих дней для всей России. Поэтому с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая учащимся предоставят отдых, вне зависимости от того, на какой стадии находится освоение программы и планируется ли объявить досрочные каникулы из-за эпидемии.

Напомним, в этом году по тем же причинам в России перенесены сроки сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). Сдача ЕГЭ стартует 8 июня, ОГЭ — 9 июня.

Как пройдут праздники, что отменят

В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки отменены все традиционные публичные мероприятия, которыми славится начало мая. Это касается первомайских шествий, парада в честь 75-летия Победы и акции «Бессмертный полк».

Первомай, видимо, так и останется в этом году без митингов и демонстраций, а вот парад Победы и шествие «Бессмертного полка» обязательно состоятся, но позже, когда ситуация по коронавирусу улучшится.

Вероятно, в Петербурге будет отменено или перенесено традиционное широкое празднование Дня города, которое проводится в ближайшие к 27 мая выходные. Пока под вопросом знаменитые «Алые паруса», которые ранее были запланированы на 20—21 июня. Уже известно, что в 2020 году не состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который традиционно проходит в начале июня.

Сохранится ли на праздники режим самоизоляции

Окончательное решение на этот счет пока не принято, но высока вероятность, что карантинные меры сняты не будут. Помимо поездок на работу (в соответствии с региональными списками предприятий, которые продолжают действовать), выходить из дома можно будет по строго ограниченному числу причин. Это походы в магазин, в аптеки и лечебные учреждения, выгул собак (последнее — не далее 100 метров от дома). Все. В Москве и в некоторых других регионах перемещения регулируются пропускной системой, в том числе поездки к пожилым родственникам.

Поездки на дачу, на природу, на шашлыки и уж тем более за границу придется отложить до лучших времен.

Поэтому те, кто все время коронавирусных ограничений работал (удаленно или на рабочем месте) — на майские праздники смогут отдохнуть, навести порядок дома, провести время с близкими, посмотреть парочку сериалов, которых в последнее время появилось немало. Тем же, кто устал от вынужденного безделья, стоит набраться терпения или освежить, например, знания по иностранному языку.

О том, как нужно воспринимать все эти ограничения в связи с предстоящими праздниками, в ближайшее читайте в авторской колонке депутата Госдумы Геннадия Онищенко.