Ведьма рассказала, как провести оберегающий семью от коронавируса обряд

Москва, 23 апреля. Ведьма и ясновидящая Татьяна Московская (Ионина) рассказала, как провести обряд, способный уберечь человека и его семью от коронавируса нового типа. Экстрасенс заверила, что для него нужны лишь подручные средства.

По словам ясновидящей, есть физическое тело, а есть душа или программа организма. Предлагаемый ею обряд направлен именно на защиту последней.

Для ритуала потребуется изображение коронавируса, красивая и огнеупорная металлическая чаша, святая вода, ее налить нужно совсем немного. Ведьма рассказала, что вокруг сосуда должны встать все члены семьи, а старший — прочитать молитву. По словам экстрасенса, взять можно любую из Сети, главное, чтобы она была направлена против эпидемий.

«Можно просто: «Господи, обереги нас и сохрани от этой страшной пандемии, от коронавируса; коронавирус, уходи, отойти от нашей семьи, от нашей работы, от наших детей, от наших близких, от наших соседей, от других стран. И пусть будут все здоровы и счастливы. Аминь. Аминь. Аминь», — цитирует ее Nation News.

После молитвы, по словам экстрасенса, нужно создать вокруг чаши геометрическую фигуру из рук. Распечатанное изображение коронавируса она рекомендовала скомкать и сжечь над водой.

«Если все получилось, у всех членов семьи пойдут мурашки, и никто не заболеет, эта страшная пандемия уйдет в сторону», — заключила она.

Ранее практикующий астролог Иван Горский в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» выразил мнение, что пик коронавируса в России пройдет до начала лета, а во всем мире пандемия будет бушевать до конца года. Также он призвал не относиться к астрологическим прогнозам как к истине в последней инстанции, особенно если они идут вразрез со здравым смыслом.