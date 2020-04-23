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Ведьма рассказала, как провести оберегающий семью от коронавируса обряд

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Ведьма рассказала, как провести оберегающий семью от коронавируса обряд

Москва, 23 апреля. Ведьма и ясновидящая Татьяна Московская (Ионина) рассказала, как провести обряд, способный уберечь человека и его семью от коронавируса нового типа. Экстрасенс заверила, что для него нужны лишь подручные средства.

По словам ясновидящей, есть физическое тело, а есть душа или программа организма. Предлагаемый ею обряд направлен именно на защиту последней.

Для ритуала потребуется изображение коронавируса, красивая и огнеупорная металлическая чаша, святая вода, ее налить нужно совсем немного. Ведьма рассказала, что вокруг сосуда должны встать все члены семьи, а старший — прочитать молитву. По словам экстрасенса, взять можно любую из Сети, главное, чтобы она была направлена против эпидемий.

«Можно просто: «Господи, обереги нас и сохрани от этой страшной пандемии, от коронавируса; коронавирус, уходи, отойти от нашей семьи, от нашей работы, от наших детей, от наших близких, от наших соседей, от других стран. И пусть будут все здоровы и счастливы. Аминь. Аминь. Аминь», — цитирует ее Nation News.

Ведьма рассказала, как провести оберегающий семью от коронавируса обряд

После молитвы, по словам экстрасенса, нужно создать вокруг чаши геометрическую фигуру из рук. Распечатанное изображение коронавируса она рекомендовала скомкать и сжечь над водой.

«Если все получилось, у всех членов семьи пойдут мурашки, и никто не заболеет, эта страшная пандемия уйдет в сторону», — заключила она.

Ранее практикующий астролог Иван Горский в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» выразил мнение, что пик коронавируса в России пройдет до начала лета, а во всем мире пандемия будет бушевать до конца года. Также он призвал не относиться к астрологическим прогнозам как к истине в последней инстанции, особенно если они идут вразрез со здравым смыслом.

Ведьма рассказала, как провести оберегающий семью от коронавируса обряд

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Источник: Nation News
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