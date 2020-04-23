Роспотребнадзор назвал число лабораторий, где можно сделать тест на коронавирус

Москва, 23 апреля. Россияне могут сделать тест на коронавирус в любой из 438 лабораторий, которые работают по всей стране. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день, помимо 106 лабораторий Роспотребнадзора, тестирование доступно в 294 лабораториях при государственных медицинских организациях и 38 лабораториях частной формы собственности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших российских интернет-компаний «Яндекс» начала бесплатно тестировать на коронавирус всех россиян в рамках проекта «Помощь рядом». Первое время данная услуга будет доступна только для жителей Москвы и Подмосковья, однако затем бесплатные тесты появятся и в других регионах России.

Отметим, что первые бесплатные тесты, профинансированные компанией «Яндекс», появились еще 16 апреля, однако они предназначались только для москвичей старше 65 лет. Теперь же речь идет о всех возрастах.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 62,7 тыс. случаев заражения коронавирусом (рост на 4,7 тыс. в сутки), 4,8 тыс. человек выздоровело, 555 умерло. В начале недели президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины и ввоз медицинского оборудования для лечения коронавируса. По прогнозам врачей и вирусологов, пик заболеваемости пройдет в мае или же летом этого года — в июне-июле.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.